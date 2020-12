Toute première fois 100% Sport : le hockey, technique et fair-play

Si vous vous approfondir les règles du hockey et aller un peu plus loin, Quentin Wolvert a réalisé un tuto sur le PC Corner et le Stroke au hockey.

Le coach donne quelques conseils techniques. Quand on tient le stick, c'est la main gauche qui va tout décider, qui va diriger la balle. La main droite est là pour soutenir quand on la fait rouler. Pour frapper, il faut se positionner de profil à la balle, toujours le pied gauche vers l'avant. Il va, avec l'épaule, donner la direction à la balle. Pour avoir de la force, il faut balancer son poids vers l'avant au moment de tirer.

Une fois les quelques exercices réalisés, Alisson enfile ses jambières pour rejoindre l'équipe des filles. Pas très à l'aise, elle se retrouve en défense. Elle doit essayer d'empêcher la joueuse d'en face de dribbler et de marquer. Visiblement, il y a encore du boulot. Au moment de lancer un petit match, notre reporter reçoit des instructions : "Toi tu peux rentrer à l'intérieur, tu restes dans ton channel, tu restes à l'intérieur." Alisson dit "oui" mais elle n'a rien compris et ça se ressent rapidement. Au milieu des joueuses qualifiées, la débutante a du mal à trouver sa place. C'est normal et les autres joueuses le savent bien alors elles lui donnent quelques conseils bienveillants pour faire mieux la prochaine fois : "Ce qui est important au début c'est de se positionner le plus vite possible, en face de la balle, et de suivre le jeu."

Même si Alisson n'est pas encore prête pour les Jeux Olympiques, elle a apprécié ce sport basé sur le fairplay et le respect.