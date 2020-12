Toute première fois 100% Sport : le golf, précision et concentration

Le golf, sport élitiste et paresseux ? Ce n'est pas si sûr… Pour en avoir le cœur net, Alisson Delpierre a foulé le green en compagnie d'Olivier.

Pour commencer, il faut se munir de balles et d'un club. Et oui, un club de golf n'est pas seulement l'endroit où on le pratique, mais aussi ce qu'on utilise pour frapper la balle. Pour tenir correctement le club, il faut placer le pouce gauche sur le repère et la main droite vient se placer dans la continuité pour recouvrir le pouce gauche. Ensuite, se mettre en bonne position. Pour la posture il faut un petit peu fléchir les genoux et se pencher légèrement vers l'avant, pas très naturel, mais on s'y fait. Une fois en place, on frappe. Après l'impact, pour terminer le geste correctement, on lève le geste et on fait passer le club derrière l'épaule.