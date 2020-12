Toute première fois 100% Sport : l'escrime, sport de valeurs

Haletant, passionnant et intense, l’escrime est un sport de combat où les adversaires s’opposent avec une lame d’acier. Épée, fleuret ou sabre, les différences se font principalement au niveau du poids et de la taille de l’arme. Alisson elle, sous les conseils de son maître d’armes Alain, va utiliser l’épée, l’arme historique, l’arme du duel. Contrairement au sabre et au fleuret, il y a peu de conventions avec l'épée. Le but principal est de toucher sans se faire toucher. Grâce à ce choix, notre journaliste pourra toucher son adversaire sur tout le corps, chaussures et masques compris.

Avant de se lancer, il faut se protéger. Il est interdit de pratiquer l’escrime sans l’équipement approprié. Masque, cuirasse, sous-cuirasse, veste, tout est prévu pour une confrontation sécurisée.

Première chose, la mise en garde. La main vers l’avant et le pommeau de l’arme, au milieu du poignet. L’autre main, on la place derrière soi, pour maintenir l’équilibre. Avant de commencer, on prend la position de l’engagement, dans laquelle on est protégé. Alain apprend aussi à Alisson la façon de se déplacer. Des grands pas pour aller de l’avant, et des plus petits pour reculer, ou pour "rompre" plus exactement.

Dernière chose avant le combat, apprendre à se fendre pour attaquer. Ensuite, il est temps de relier le compteur de points à l’épée de la reporter qui a un peu l’impression d’être attachée.

La confrontation commence et demande la plus haute concentration. Alisson tente un déplacement sur le côté mais celui-ci est interdit… Il faudra trouver autre chose pour remporter la manche. Bilan de l’assaut, perdu 1 à 5. Il faudra un peu plus de temps à notre journaliste avant d’arriver au bon niveau de rigueur et de rapidité.