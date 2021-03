Roglic et van der Poel grands vainqueurs dans 100% Sport

Il faut avoir des yeux partout pour suivre ce qui se déroule dans cet apéritif gigantesque que constitue le duo Paris-Nice / Tirreno-Adriatico. D'un côté, Primoz Roglic écrase la concurrence dans un Paris-Nice où il décroche déjà son deuxième succès d'étape. Le Slovène est plus que jamais leader du classement général vu sa victoire dans un sprint pour costaud face à des Matthews, Laporte et Teuns... Mais en face, à Tirreno-Adriatico, le trident van der Poel, Van Aert et Alaphilippe continue de faire des étincelles. Avec une victoire qui a souri au Néerlandais. Tout ça dans une journée agitée avec du Elise Mertens, du Hristo Stoichkov et un Alaphilippe en forme pour fêter sa victoire de mercredi. Sans oublier la question qui concerne le futur montant en Division 1A. L'Union Saint-Gilloise a-t-elle sa place parmi l'élite ?