Retour encourageant de Nafi Thiam et un circuit détruit par les flammes dans 100% Sport

100% Sport : Retour encourageant de Nafi Thiam et un circuit détruit par les flammes - 100% Sport... Un an qu’elle attendait cela, Nafissatou Thiam a repris la compétition cet après-midi lors de l’IFAM indoor à Gand. La championne olympique de l’heptathlon intensifie sa préparation à un peu plus de 6 mois de JO de Tokyo. Au menu du jour, deux courses sur 60mètres haies et à la clé deux chronos identiques : 8 secondes et 39 centièmes pour Nafi ce qui représente la 8e performance chronométrée de sa carrière sur la distance. Encourageant… Tim Wellens toujours en rouge à l’étoile de Bessèges. Le coureur belge a conservé son maillot de leader à l’issue de la 4e étape remportée en solitaire par le champion du monde du chrono Filippo Ganna qui devrait encore s’illustrer ce dimanche dans le contre-la-montre final de 11 kilomètres. Dans le peloton les discussions continuent autour des nouvelles normes de sécurités édictées par l’UCI. Le Polonais Michal Kwiatkowski déplore l’interdiction de descendre assis sur son cadre. On vous demande votre avis sur la question dans notre 'Coup de Sonde' du jour. L’image forte de ce samedi nous vient d’Argentine où le circuit de Rio Hondo a été ravagé par un incendie. 80% des installations qui accueillent annuellement les Moto GP sont parties en fumée. Au Brésil c’est un club mythique qui quitte l’élite. Botafogo est relégué en deuxième division. Les joueurs ont pourtant tenté, même la civière humaine ! Elise Mertens, elle, n’a pas dû puiser dans ses ressources pour se hisser en finale du Gippsland Trophy. La joueuse belge a profité du forfait de Naomi Osaka légèrement blessée à l’épaule. 400 c’est notre chiffre, ou plutôt notre nombre, du jour. John-John Dohmen a désormais joué 400 matchs en équipe nationale. Il passe le Cap avec le sourire et une victoire 0-2 contre l’Espagne. "Libérez-moi" c’est le message posté sur Twitter par le basketteur américain Kevin Durant après le cafouillage de la nuit en NBA. Forcé de commencer sur le banc, en raison d’un contact avec une personne positive au Covid-19, l’ailier des Nets a finalement pu monter au jeu avant d’être définitivement renvoyé aux vestiaires pendant le 3e quart-temps.