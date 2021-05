Petite Vadrouille : Woluwe c’est fou !

Piste cyclable, parcours VITA, ravel, ça roule, ça court, on a même vu du canicross à l’envers – le chien derrière - ! Nous poursuivons notre exploration du complexe du Stade Fallon avec une belle rencontre. Lea Anose – 10 ans – s’entraîne à l’école de gymnastique sportive féminine de Woluwe-Saint-Lambert. Elle nous parle sans complexe de son rêve olympique. Adorable.

Un peu plus loin, derrière le hall de Basket, sport détente – le minigolf – sport de raquette, plusieurs terrains de tennis extérieurs et couverts. Le complexe Fallon n’en finit pas. Rencontre surprenante. Sur l’un des nombreux terrains de football, une forte voix. C’est celle de Sacha, entraîneur, qui transmet sa passion. Il a 78 ans – 78 ans ! – et quelle énergie ! Sacha Parmentier est l’entraîneur des U9 et U14 du Racing White Woluwe. Une poésie à lui seul !

Fallon, c’est aussi un terrain de rugby à droite, un de baseball ci-dessous et là devant nous deux tous nouveaux terrains pour le hockey club de la Rasante – le sport où les affiliations grimpent en flèche ! Une entraîneuse argentine dispense son savoir aux filles !

L’après-midi a filé. Il est déjà l’heure de quitter Woluwe la sportive interpellé par toute cette verdure en bordure de ville, un peu à l’image du moulin dans les champs en face de l’hôtel chinois en lisière de la ville universitaire !