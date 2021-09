Petite Vadrouille : une dernière à Gesves

Dernier épisode de la Petite Vadrouille sur la très sportive commune namuroise de Gesves. J’y ai rencontré Mika Despontin qui va disputer le Dakar tout comme cinq autres wallons. Il me parle de sa passion, de sa commune, de ses besoins d'aventure. Un peu plus loin, je rejoins sur mon Gravel le terrain de tennis de la Pichelotte, et je retrouve Justin, un as du tennis en chaise. C’est la première fois que je rencontre un tennisman en chaise et je suis impressionné non seulement par son jeu mais aussi – encore plus je crois – par son pilotage avec le fauteuil ! Enfin, comment ne pas s’arrêter à l’école d’élevage et d’équitation de Gesves, un incontournable unique en Wallonie ! Une école pour les jeunes passionnés du cheval qui ouvre sur une pléiade de métiers liés au monde équestre.