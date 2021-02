Petite Vadrouille : l'effroi à Spa !

Et bien Spa ce n’est pas que ça !

Du trail et du vélo à la Piste de Ski de Spa - © Tous droits réservés Les salles de sport du Centre Sportif de Warfaaz: le grand luxe! - © Tous droits réservés Nager dans une eau à 6 degrés, ça rend tout rouge! - © Tous droits réservés

Je me suis donc laissé glisser jusqu’au Lac de Warfaaz. Direction le centre sportif de la Fraineuse au volant de ma vieille dame – 1974. Le temps d’apercevoir une bulle de jeunes athlètes en plein éducatifs sur la piste d’athlétisme, j’ai décroché mon vélo "gravel vintage" pour redescendre vers le Centre Sportif de Warfaaz où je vais être ébloui – le verbe est faible – par la grandeur et la finition (parquet !) des deux salles de sport ! Frédéric est en train d’y donner un cours de découverte sportive pour les 5-8 ans. Qu’essaye-t-il d’insuffler ?

Sur ses réponses, je décide alors de remonter les sources de Barissart. Direction la piste de Ski de Spa. Pas neige mais un ultratrailer. Pourquoi ? Pour plein de raisons qui me poussent vers la déraison. Je me retrouve perdu dans un camping. Il fait 6 degrés. La piscine extérieure me nargue de son bleu azur. N’importe quoi. C’est ce que je crois. Mais que font-ils ? Ils plongent. Non ? Ils nagent et ressortent rouges. Rouge heureux comme Richard, plus de 80 balais, jamais un rhume ! Leur sport à eux c’est froid et ça leur apporte quoi ? Je quitterai Warfaaz de Spa sur tous ces effrois, riche de constats. Encore une Petite Vadrouille dont je ne ressortirai pas indemne !