Petite Vadrouille interrogative à Les Bons Villers (Hainaut)

Quand tu pars avec les pieds de plomb, et que tu découvres une super région, à Les Bons Villers, laisse venir les bonnes questions !

Petite Vadrouille interrogative. On y découvre le Racketlon. C’est quoi ? C’est fort, c’est condensé. Oui mais quoi ? Quatre raquettes. Ah bon, pourquoi ? Contre qui, et combien de temps ? Jonathan nous a tout dit !

Autre question : tous les sports sont-ils égaux en temps de pandémie ? Je quitte le centre sportif de Frasne-les-Gosselies pour rejoindre le karting indoor toujours sur la commune de Les Bons Villers en Hainaut au Nord de Fleurus. Ici, la restriction aux moins de 13 ans est beaucoup plus compliquée à digérer car les frais fixes de fonctionnement d’un karting sont énormes avec aujourd’hui 10% de recette seulement ! Ce qui n’empêche pas les gamins d’enfiler les tours comme des perles en rêvant de devenir Hamilton !

Mais tous les passionnés ne subissent pas le confinement identiquement ! Au Golf de Pierpont, les adultes peuvent jouer, s’évader, dans un cadre respirant le bien-être ! Ici, par petites bulles, je vais découvrir Julie et essayer de comprendre pourquoi ? Pourquoi le Golf ? Et comment ? Comment il la rend plus heureuse. Une belle rencontre sur le lâcher-prise.