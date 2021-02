Petite Vadrouille : du golf au catch à Havelange !

On dirait le Nord !

En compagnie d'Aurel Mariage pour parler escalade - © Tous droits réservés Ce matin-là, il fait -10 degrés à Havelange! - © Tous droits réservés Magnifique Centre Sportif dans le petit village de Havelange! - © Tous droits réservés

Je débarque à Havelange par -10 degrés. Ma vieille voiture a eu un peu de mal à démarrer. Me voici près de Ciney en Province de Namur. L’atmosphère d’un village en pierres d’avoine. Le soleil donne. Le sol est blanc. Verglacé aux abords du Hall Omnisport. Les gamins glissent comme sur une toile de Brueghel. Terrains de tennis, foot et skate park (étonnant !) fermés. C’est à l’intérieur que ça se passe ! Le centre sportif m’impressionne par ses dimensions. Ça respire ! Et ça s’entraîne. Mini-foot, danse et puis escalade avec ce mur impressionnant. On grimpe avec Aurel Mariage jusqu’à 12,50 mètres. Frisson !