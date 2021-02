Petite Vadrouille : déconcertante à Marche-en-Famenne !

On m’avait dit "ON". On y va ? Où ça ? A On. Petit village en pierres de la commune de Marche-en-Famenne, Province de Luxembourg. Ça marche !

Me voici donc à On!

On y joue au Rugby. Le ciel est plombé. La bruine pesante. Les crampons dans la boue, trois drôles de dames – jeunes dames – se passent et repassent le ballon ovale. Qui sont-elles ? Pourquoi ce choix, ce sport de mecs ? Étonnantes ! Et je ne suis qu’au début d’une petite vadrouille qui va rapidement me faire oublier le désagrément de pédaler par ce temps cru !

Les filles du cru font place aux jeunes du club d’athlétisme. J’arrive en plein entraînement en salle. Quelle énergie ! Que viennent chercher ces enfants dans tous ces exercices alors qu’ils pourraient rester relax chez eux au chaud à scroller leur téléphone ?

Le Centre Sportif de Marche sprint en ce samedi ! Les gamins du hockey répètent les bons gestes sur le terrain en synthétique. Le bassin de natation vague et divague au rythme des longueurs. Et puis… le silence avant les cris ! Les gestes sont précis. Les regards fixes. La rigueur. Cours de Karaté. Alexandra a à peine plus de 10 ans. Je suis bouche bée ! Son calme et sa détermination me mettent ko. Ses réponses sont déconcertantes.

Déconcerté je le serai aussi lorsque, évadé du Karaté, je vais rencontrer un autre phénomène de Marche. Ou plutôt de lancé. Lancé du javelot ! Il a 18 ans. Il vient de rentrer dans l’école de la marine militaire. Son regard est profond. Son lancé est franc. C’est vif. C’est technique. La caméra accrochée au Javelot va donner des images impressionnantes ! Qu’est-ce qui pousse ce grand gamin aux yeux perçant à choisir une telle discipline ? Je ne m’attendais pas du tout à une telle réponse. Tel fut d’ailleurs mon lot durant toute cette vadrouille famennoise !