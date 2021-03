Au détour d’une Tour, on m’avait dit ! Une Tour-donjon du 13e. Des pierres calcaires. Une jolie place. Me voici à Nandrin en Province de Liège. Entre Liège et Marche. Marche ? Ça roule plutôt ce matin pour Jeremy et ses copains cyclo !



Que viennent-ils chercher ? Sur la place à Nandrin, départ cyclo depuis des dizaines d'années! - © Tous droits réservés Dans les bois de Favence, rencontre VTT avec Jean-Michel - © Tous droits réservés La région est verte et vallonnée. Ils prennent la route, et moi je choisis les chemins de traverse au guidon de mon Gravel. Direction Favence, là-haut dans les bois, où je vais rencontrer Jean-Michel. Lui, c’est plutôt le VTT - trois fois semaine - et la région de Nandrin s’y prête plutôt bien ! Quel sens donne-t-il à tous ces efforts lorsque le pneu patine, l’ornière surprend, la pente se dresse, les pulsations grimpent ?

Il me parle d’harmonie Rencontre masquée pour démasquer la passion de Camille Garot! - © Tous droits réservés Une caméra sur une raquette? Et pourquoi pas? - © Tous droits réservés Le retour des ados sur les terrains de foot avec Enzo à Templiers; - © Tous droits réservés N’est-ce pas ce qu’on cherche un peu tous en faisant du sport ? Deux heures plus tard, petit détour par l’église romane du village de Saint-Severin. C’est là qu’un ancien joueur du Standard, Philippe Garot, a créé en 1980 un club de tennis. Je vais y retrouver l’un de ses fils et sa petite-fille. Camille est passionnée et plutôt douée. Et elle veut aller loin ! Nandrin c’est aussi Villers-le-Temple et le club de Templiers où, cet après-midi, les ados retrouvent le chemin des deux gazons synthétiques et franchement, ça fait plaisir leurs sourires même si ce ne sont que des entraînements. Romain, Théo, Enzo savourent à notre micro. Rond point des vaches, je repars, je quitte Nandrin et je me dis que le foot, en fait, c’est bien plus qu’un sport ! Vivement le retour des matchs !!

Petite Vadrouille à Nandrin - 04/03/2021 Road movie dans la commune de Nandrin à la découverte de sportifs amateurs. cyclo, vtt, tennis, , football