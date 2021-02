Osaka et les Belgian Lions au top dans 100% Sport - © Tous droits réservés

Osaka et les Belgian Lions au top dans 100% Sport - 20/02/2021 Naomie Osaka reçue 4 sur 4. Quatre finales, quatre victoires, la japonaise poursuit son sans faute en Grand Chelem. A 23 ans, après deux Australian Open et deux US Open, la future numéro 2 mondiale poursuit son ascension. Mais où s'arrêtera-t-elle? Peut-elle régner sur la planète tennis? C'est notre coup de sonde du jour. Les Belgian Lions ont eux validé leur ticket pour l'Euro et rejoignent les Cats. Avec cette victoire face au Danemark (88-65), les basketteurs belges s'offrent une cinquième participation consécutive à ces championnats européens: un record pour le basket belge. Nous prendrons également des nouvelles des championnats de Belgique Indoor d'athlétisme, de Toma Nikiforov dans sa course aux JO et d'Armand Marchand aux mondiaux de ski. Notre coup de chapeau est lui consacré à Dan Carter. La légende du rugby a mis fin à une carrière incroyable avec, entre autre, deux coupes du monde, trois titres de meilleur joueur du monde et près de 1600 points avec le maillot All Black.