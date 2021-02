Neymar encore blessé et Elise Mertens dernier espoir belge dans 100% Sport

100% Sport revient ce mercredi avec des nouvelles mitigées du front australien. Alison Van Uytvanck a quitté le tableau du simple féminin au deuxième tour, laissant à Elise Mertens le poids de l'étendard belge. Mertens s'est qualifiée pour le troisième tour de la compétition et on en voit les meilleurs moments. Le coup de sonde du jour concerne la Conference League. Cette compétition, dernière invention de l'UEFA qui verra le jour l'année prochaine, divise. Et vous, vous allez la regarder ? Le Tour de la Provence a démarré ce jeudi avec une première victoire pour Deceuninck-Quick-Step : David Ballerini a battu Arnaud Démare au sprint. Neymar de son côté manquera au moins le match aller de Ligue des champions face au Barça. On prend des nouvelles d'Eden Hazard, sur le chemin du retour au Real Madrid, de Rafael Nadal, ennuyé par une spectatrice en Australie et même de Marc Coucke, caméraman d'infortune des déboires de sa propre fille !