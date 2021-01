Neuville dans le coup au Monte-Carlo et un KO de sumo qui fait débat dans 100% Sport

Thierry Neuville s’est rassuré lors de la première journée du Rallye de Monte-Carlo.

Son changement de copilote n’a pas trop impacté son niveau en WRC. Désormais guidé par Martijn Wijdaeghe le quintuple vice-champion du monde a bouclé la première journée du Monte-Carlo à la 4e place provisoire. Il accuse déjà 16 secondes de retard sur son équipier Ott Tanak, leader après 2 spéciales, mais il devance le champion du monde en titre Sébastien Ogier. Pas mal pour une première sur des routes piégeuses déjà fatales à Teemu Suninen,

Trop rapide, le finlandais est parti à la faute dès la première spéciale. Des images à voir et à revoir sur Auvio. Rendez-vous ce vendredi à 8h59 pour la première des trois spéciales en direct commenté.

"On ne change pas une équipe qui gagne", ce proverbe a peut-être trotté dans la tête de Wout Van Aert au moment de choisir sa future équipe. Courtisé par Ineos, le coureur belge a finalement prolongé son contrat chez Jumbo-Visma jusqu’en 2024. L’espagnol Alejandro Valverde, bientôt 41 ans, mettra lui un terme à sa carrière en fin de saison et espère briller sur les classiques ardennaises aux JO de Tokyo et lors du Tour d’Espagne. Fin de carrière aussi pour Arthur De Greef, le tennisman de 28 ans quitte le circuit ATP mais pas les courts puisqu’il entraînera désormais Ysaline Bonaventure.

Entraîneur, un métier difficile et ce n’est pas Zinédine Zidane qui dira le contraire. Le français fait l’objet de nombreuses attaques dans la presse espagnole au lendemain de l’élimination du Real Madrid face à Alcoyano (D3 espagnole) en 16e de finale de la Coupe du Roi. Zizou survivra-t-il à cet échec ? Donnez-nous votre avis en participant à notre "Coup de sonde" du jour.

Dans l’actu du jour nous reviendrons aussi sur le carton du Standard à Malines (0-4) et sur la défaite du Trio Harden, Durant, Irving en NBA. Nous vous montrerons également les images impressionnantes d’un choc frontal entre deux sumotoris au Japon et nous vous guiderons à travers les Alpes françaises en compagnie du musher français Rémy Coste et de ses chiens qui viennent de remporter la Grande Odysée Savoie Mont Blanc pour la 5e fois.