Mertens numéro 1 mondiale et Remco en balade dans 100% Sport - 19/02/2021 Elise Mertens est numéro un mondiale ! La Belge a profité de sa victoire en double à l'Australian Open pour grimper tout en haut de la hiérarchie des duos du circuit féminin. Aryna Sabalenka et elle ne devraient cependant plus gagner de tournoi du Grand Chelem ensemble : la Biélorusse a annoncé qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière en simple. Dans le coup de sonde, on vous demande si le maintien des championnats de Belgique d'athlétisme était une bonne chose, vu qu'un panel très réduit pourra y participer (80 athlètes) et qu'on a appris le test positif de Nafi Thiam au covid-19. On prendra également des nouvelles de Daniil Medvedev, du slalom géant, d'un Remco Evenepoel de retour sur la bécane et d'une équipe de l'Antwerp qui a concédé trop d'occasions pour revendiquer une victoire en Europa League.