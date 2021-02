Mercato, Bruges déjà champion et Van Avermaet chaud patate dans 100% Sport - 02/02/2021 Avec un transfert à 20 millions d’euros, le Club de Bruges est le grand vainqueur du mercato hivernal. La vente de Krépin Diatta à l’AS Monaco constitue effectivement Le gros coup de l’hiver, mais la vraie star de ce mercato, assez calme, c’est le prêt. Joao Klauss au Standard, Cristian Benavente à Charleroi ou Abdoulay Diaby à Anderlecht, ces joueurs ne feront peut-être que passer. A défaut de pouvoir acheter, en pleine crise sanitaire et financière, les clubs belges ont dû assurer pour le court terme et alléger les masses salariales et ça, c’est Vincent Kompany qui le dit ! Le court terme pour les cyclistes c’est l’étoile de Bessèges, première course par étapes de la saison devenue soudainement incontournable pour les cadors du peloton en mal de compétitions. Egan Bernal, Geraint Thomas et Rigoberto Uran viseront le classement final. Greg Van Avermaet disputera lui sa première course depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège, sa première course aussi avec le maillot de l’équipe AG2R Citroën Team. Le champion olympique est content et surtout motivé à l’idée de commencer sa saison en direct sur la RTBF puisque les 3 premières étapes seront diffusées en direct sur Auvio et les deux autres sur Tipik en Tv.