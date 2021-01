Les images de la neige en Pro League et le premier but de Meunier pour Dortmund dans 100% Sport

Les images de la neige en Pro League et le premier but de Meunier dans 100% Sport - © Tous droits réservés

100% Sport - Les images de la neige en Pro League et le premier but de Meunier - 16/01/2021 Une tempête de neige s'est abattue ce samedi sur la Belgique. Elle a manifestement pris tous les acteurs du football de court, puisque les terrains n'ont pas pu être déneigés à 100%. C'est notamment le cas à Mouscron où l'on a maintenu la rencontre du soir face à Genk malgré la masse conséquente de neige sur la pelouse. Situation identique à Ostende qui a livré une parodie de rencontre de football face à Courtrai. On revient également sur le coup de gueule de Vincent Kompany après la défaite d'Anderlecht à Eupen hier soir. Les Mauves ont été réduits à dix pour un tacle trop engagé de Kemar Lawrence, ce qui a fait réagir l'ancien défenseur. Au moins autant que la (non-) performance de Timon Wellenreuther, coupable sur les deux buts concédés. Ce qui nous fait poser la question d'un éventuel changement de gardien chez les Mauves pour les matchs à venir ? On évoque aussi Wout Van Aert vainqueur du cyclo-cross de Mol avec son maillot de champion de Belgique, le premier but de Thomas Meunier, décisif avec Dortmund, ainsi qu'une vieille, très vieille bataille de boules de neige.