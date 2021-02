Tuto : comment fonctionne le football américain? - © Tous droits réservés

Le Tuto : comment fonctionne le football américain ? - 100% Sport - 07/02/2021 Si vous n'avez jamais entendu parler de quarterback, de touchdown ou encore de la célèbre NFL, le foot américain vous est sans doute totalement étranger. Pourtant, l'image d'un sport brutal s'estompe rapidement quand on s'intéresse d'un peu plus près à cette discipline très codifiée et très tactique. A l'occasion du Super Bowl, la finale du championnat américain, le tuto vous initie aux bases de ce sport.