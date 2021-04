Le Tuto, lutte: quels sont les grands principes de la lutte? - 100%Sport - 19/04/2021 C'est un sport qui prête parfois à sourire pour ses positions suggestives. Et pourtant, la lutte est une des disciplines les plus emblématiques des Jeux olympiques. Mais les règles peuvent paraître parfois obscure. Le Tuto vous éclaire sur les différents types de lutte et les règles qui leur sont spécifiques.