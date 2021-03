Le triomphe de Stuyven à Sanremo, des JO sans spectateurs étrangers à Tokyo et du kiteskating en Lettonie au menu de 100% Sport

Jasper Stuyven vainqueur de Milan-Sanremo. Le Louvaniste de 28 ans remporte le 1er monument de sa carrière. Pour la 2ème année consécutive, un Belge triomphe sur la Via Roma. La Classicissima n’a pas souri au trio magique. Alaphippe, van der Poel et van Aert n’ont pas réussi à gagner la 112ème édition. Une course longue et usante qui s’est jouée au pied de la descente du Poggio. Endroit choisi par Jasper Stuyven pour placer son accélération à 2km 500 de l’arrivée. Un final à suspense, un sprint de folie et une victoire pour l’histoire. Stuyven a produit son effort au bon moment pour résister in extremis au retour du peloton.

Sur la planète foot, Erling Haaland pourrait être le gros coup du prochain mercato. Selon la presse espagnole, le phénomène norvégien serait proche du Real Madrid. Le buteur du Borussia Dortmund souhaiterait rejoindre le club madrilène. On évoque une transaction de 160 millions d’euros, mais d’autres clubs n’ont peut être pas dit leur dernier mot. Barcelone, Chelsea et Manchester City ont aussi marqué leur intérêt pour ce redoutable attaquant. On vous pose donc la question suivante : Haaland a-t-il le profil pour le Real Madrid ?

Dans l’actu du jour, c’est désormais officiel : les JO de Tokyo se dérouleront sans public venu de l’étranger. Décision prise en raison de la pandémie de Covid-19. C’est une première dans l’histoire des Jeux Olympiques. En tennis, la terre tremble à Acapulco, mais Alexander Zverev passe en finale et puis, découverte du... kiteskating, une nouvelle discipline givrée en Lettonie.