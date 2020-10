C'est en 1967 que Lucien et le club de cyclisme de Oudenaarde ont découvert le Koppenberg. Ils en ont parlé à la presse, aux cyclistes, et 53 ans après, cette montée du Tour des Flandres est mythique. Il faut des jambes et de la motivation pour parcourir le berg le plus redouté de la course, d'ailleurs certains terminent à pieds.

Pour 100% Sport, Kevin Paepen nous fait découvrir l'histoire de ces quelques centaines de mètres tout aussi rudes que fabuleux.