Le Standard aux tirs au but et les Belges à l'Australian Open dans 100% Sport

Le Standard s'est imposé au bout de la nuit à Courtrai en huitième de finale de Coupe de Belgique. D'abord meneurs au score, les Liégeois ont vu Courtrai revenir au score alors que la fin du match se profilait. C'est finalement Laurent Henkinet qui a été la mascotte de la soirée en s'illustrant lors de la séance des tirs au but. Le gardien liégeois en a stoppé avant de voir un second échouer sur le montant. Assez pour propulser les Rouches en quart, au même titre que le Cercle qui a battu Ostende. La question du jour porte d'ailleurs sur cette Coupe de Belgique : le Standard doit-il en faire une priorité ? A l'Australian Open, c'était une nuit de double pour Elise Mertens qui affrontait sa compatriote Alison Van Uytvanck. Les deux joueuses seront les étendards belges la nuit prochaine à l'occasion du deuxième tour en simple du tournoi australien. On parle également d'un exploit en escalade, ainsi que d'une sympathique balade en snowboard.