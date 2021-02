Le message de Vanheusden aux fans du Standard, les buts des Red Lions dans 100% Sport

Zinho Vanheusden travaille dur pour revenir le plus vite possible. 3 mois après sa déchirure des ligaments du genou nous sommes allés prendre des nouvelles du défenseur du Standard en pleine revalidation auprès de Lieven Maesschalck. Clap de fin pour Silvio Proto. A 37 ans, l’ancien portier de La Louvière et d’Anderlecht jette définitivement les gants. Nous évoquons les moments importants de sa carrière dans 100% Sport.

Premier match et première victoire. Les Red Lions ont commencé l’année avec un succès 2-3 contre l’Espagne en Pro League. On vous montre tous les buts avant la revanche de ce samedi.

Et de 2 pour la Belgique en cyclisme. Après Timothy Dupont hier Tim Wellens a lui aussi levé les bras sur l’étoile de Bessèges. Le coureur de l’équipe Lotto Soudal s’est imposé en solitaire au terme de la troisième étape. Une victoire aussi pour Elise Mertens qualifiée dans la douleur pour les demi-finales du Gippsland Trophy. La Belge a dû attendre sa 6e balle de match pour éliminer l’Ukrainienne Elina Svitolina, 5e joueuse du monde, 6-3, 5-7, 10/6. En demi, Elise Mertens retrouvera la japonaise Naomi Osaka en attendant la jeune canadienne Leylah Fernandez, 89e mondiale, qu’elle affrontera au 1er tour de l’Open d’Australie. David Goffin sera lui opposé à l’australien Alexeï Popyrin, 21 ans, 114e mondial. Pensez-vous que David Goffin se hissera en deuxième semaine de cette première levée du Grand Chelem ? C’est notre 'Coup de Sonde' du jour.

Dans l’actu du jour on vous dévoile aussi le nouveau parcours de la Flèche Wallonne qui s’élancera à nouveau de Charleroi et on célèbre des anniversaires. Neymar, Cristiano Ronaldo et d’autres célébrités du ballon rond à l’honneur, ils sont tous nés le 5 février. Enfin Lebron James voit arriver les All-Star Game comme "une claque dans la figure". Attention, coup de gueule.