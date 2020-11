Christopher Froome a remporté quatre fois le Tour de France, un Giro et deux Vuelta. Un énorme palmarès donc sur les grands tours. Mais depuis le 12 juin 2019 et sa chute au Dauphiné Liébéré, il n'est plus tout à fait le même coureur. Va-t-il retrouver des couleurs? Lui y croit, il l'a dit cette semaine sur ses réseaux sociaux. Malgré sa Vuelta en mode "cata" et ses 2H29 minutes de retard sur Roglic. D'où le coup de sonde du jour...