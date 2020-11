Le combat pour une médaille entre Casse et Chouchi, le Masters de Nadal et Djokovic et des nouvelles foot de Virton et Wazilewski dans 100% Sport (vidéo)

ça passe pour Casse, sans Chouchi - © Tous droits réservés

100% Sport : Le combat pour une médaille entre Casse et Chouchi, le Masters de Nadal et Djokovic... Le 100% Sport de ce jour revient sur la nouvelle médaille belge aux championnats d'Europe de judo, la victoire de Wathelet au Portugal et le renouvellement d'Ogier chez Toyota.