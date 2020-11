Le choc Nadal-Thiem, des nouvelles des Diables Rouges et les exploits de Dimitri Van Den Bergh en Darts dans votre 100% Sport

Thiem bat Nadal aux Masters dans un match plein ... Jamais 99%. Toujours à fond dans votre 100% sport. - © Tous droits réservés

100% Sport - 100% Sport 17 novembre - 17/11/2020 Demain, on saura. Les Diables Rouges doivent prendre un point contre le Danemark pour s'offrir une petite friandise supplémentaire dans leur année 2021, avec la qualification pour le Final 4 de la Nations League. Thibaut Courtois répondait aux questions aujourd'hui.Les gros bras du tennis s'affrontent cette semaine à Londres pour le Masters. Joli choc de costauds cet après-midi entre Nadal et Thiem, les deux derniers vainqueurs en Grand Chelem. Medvedev avait hier soir remporté le remake de la finale du Master 1000 de Paris contre Zverev. En marge du tournoi, Djokovic a relancé le débat des matchs en deux sets gagnants partout, même lors des Grands Chelems. Nadal a répliqué d'un coup droit. Gagnant? A vous de voir, avec notre coup de sonde du jour.Le Héros belge du jour est Dimitri Van Den Bergh, notre meilleur lanceur de fléchettes. Il a battu un record lors du Grand Slam de Darts.Le Vendée Globe, lui, se poursuit, avec ses multiples bulles d'un marin qui se battent contre les vents. Et des vagues incessantes.