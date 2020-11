Le but providentiel d'Arnaud Bodart, l'élimination de Djokovic et les 64 minutes d'Eden Hazard dans 100% Sport - © Tous droits réservés

Le but providentiel d'Arnaud Bodart, l'élimination de Djokovic et les 64 minutes d'Eden Hazard... Aujourd'hui dans 100% Sport, on revient sur le but inscrit par Arnaud Bodart. Le gardien du Standard a inscrit un but au bout des arrêts de jeu de la rencontre face à Eupen et a réussi à offrir un point aux Rouches, alors que la rencontre était très mal embarquée. Plus au sud de l'Europe, Eden Hazard a retrouvé le chemin des terrains après sa quarantaine due au coronavirus. Il a joué 64 minutes d'un match haché, dans lequel il a provoqué cinq fautes mais n'a pas réussi à créer le danger. Thibaut Courtois a lui provoqué un penalty sur Chukwueze et n'a pu empêcher l'égalisation sur celui-ci. A Londres, Novak Djokovic a été éliminé des Masters en s'inclinant en trois sets face à Dominic Thiem. On prend aussi congé d'un pape de la WWE : The Undertaker dispute ce week-end son dernier combat de catch. Le coup de sonde porte sur le bilan de la délégation belge de judo aux championnats d'Europe à Prague. Trois médailles de bronze pour les Verstraeten, Van Snick et Casse. Est-ce un bilan satisfaisant à moins d'un an des Jeux Olympiques ?