La rage d'un Djokovic blessé et le souvenir de Dominique D'Onofrio dans 100% Sport

La rage d'un Djokovic blessé et le souvenir de D'Onofrio dans 100% Sport - 12/02/2021 100% Sport se penche aujourd'hui sur le succès de Djokovic au troisième tour de l'Australian Open. Dans la douleur (abdominale) et la longueur (cinq sets), Novak Djokovic s'est qualifié et a laissé aller sa rage à l'issue du match. En football, on connaît les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Tirage clément pour Anderlecht qui recevra le Cercle de Bruges alors que dans le même temps, le Standard devra se défaire de l'autre Bruges : le Club. Gros morceau pour le Standard, mais les Rouches peuvent-ils se qualifier ? On évoque aussi les cinq ans du décès de Dominique D'Onofrio, à qui le coach des Liégeois Mbaye Leye a rendu un hommage sincère en conférence de presse. Il y a les Jeux Olympiques, du Bayern au sommet du monde et même un surprenant Nick Kyrgios finalement éteint par Dominic Thiem.