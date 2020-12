La Petite Vadrouille à Thuin : patrimoine, grand air et Ligue A

Cette semaine, Gérald Wéry nous emmène dans le Hainaut, plus exactement à Thuin. Riche de lieux sportifs et culturels, pas de quoi s’ennuyer dans la commune de près de 15.000 habitants, même en plein mois de décembre.

Après un début de promenade plutôt culturelle, retour à l'essentiel : course, gravel (vélo au caractère sportif, inspiré à la fois du vélo de route, du vélo de rando & du cyclocross), marche, le Bois du Grand Bon Dieu offre d'infinies possibilités pour se dépenser. Cette étendue de chemins forestiers conduit Gérard au hall sportif de Thuin. Basket, gym, anneaux, escalade, les loisirs sont divers et variés.

Le tour du vadrouilleur commence à un point historique de la région, l'abbaye d'Aulne, ou du moins ce qu'il en reste. Elle a été détruite en 1794 par les révolutionnaires français. Aujourd'hui, les ruines et vestiges sont classés au Patrimoine majeur de Wallonie et ouverts au public. Mais ce n'est pas tout, en haut du mur pavé chéri des cyclistes et emprunté par la Flèche wallonne, se trouve le beffroi, classé à l'UNESCO, rien que ça.

Ce jour-là, notre reporter rencontre des enfants. Et oui, ils sont les seuls à pouvoir continuer à s’entraîner à l’intérieur, ils sont donc les acteurs principaux de la séquence. Gérard échange avec un judoka. Ceinture verte à, à peine 13 ans, Oscar pratique aussi de la natation, du VTT et de la course, rien que ça. Gérard est impressionné et veut savoir, il faut beaucoup de force pour faire du judo ? Le petit expert lui explique que non, c’est surtout une histoire de technique et d’équilibre.

Les adultes eux, sont relayés à l’extérieur. Par ce froid, notre journaliste est surpris de trouver malgré tout, des joueurs de tennis téméraires. "Tout est fermé mais il faut quand même faire un peu de sport si on est enfermé à la maison. Taper dans une balle ça fait du bien" expliquent-ils. "On est confronté à soi-même, c’est un mélange de physique, de technique et de maîtrise."