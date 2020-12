La Petite Vadrouille à Saint-Nicolas : marche nordique, gymnastique et club historique

Quel est le point commun entre Sandra Kim et Roberto Bisconti ?

Ils sont tous les deux nés à Saint-Nicolas. C’est là que Gérald Wéry nous emmène en cette première semaine de décembre. Coïncidence ? Certainement pas.

Première commune de Wallonie en termes de densité et dernière en termes de superficie, Saint-Nicolas est une toute petite commune de six kilomètres carrés qui accueille 24.000 habitants aux portes de Liège. Coincée entre Grâce-Hollogne, Ans et Seraing, elle se trouve dans le berceau industriel, à quelques pas du stade de Sclessin.

Notre vadrouilleur nous emmène dans les bois, rencontrer un club de marche nordique, très bénéfique pour les différentes pathologies liées aux articulations. La marche nordique, plus douce que la course à pieds, engage 35 pourcents de muscles en plus que lors d’une promenade traditionnelle. Ce petit club est composé d’anciens fondeurs, terme non pas lié à la métallurgie locale mais au ski qu’ils pratiquent en parallèle de la marche nordique, lorsque la météo le permet.