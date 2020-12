La Petite Vadrouille à Léglise : gym, sport unifié et balade en forêt

Toujours sur son vélo, il fait un petit tour de la commune et nous donne quelques infos : 52% du territoire est occupé par la forêt, il y a un club de foot, le sapin de Noël est un conifère local et la gymnastique est très pratiquée dans la petite salle de loisirs qui se trouve derrière l’église de Léglise. 160 gymnastes inscrits au club. Mais la vraie star de la région, c’est la forêt d’Anlier.

Gérald Wéry s’est rendu à Léglise. Non, il n’y a pas de faute de frappe. Si Gérald s’était rendu à l’église, on n’en aurait pas fait une séquence. Il a été voir ce qu'il se passe dans le village de Léglise, dans la province du Luxembourg.

A Léglise il existe un centre sportif très récent, où neuf clubs se côtoient, quand ils ne sont pas confinés. Basket, badminton, athlétisme, danse et autres se pratiquent toute l’année dans la commune. Le centre sportif travaille en collaboration avec l’ASBL Un autre regard et pratique ce qu’ils appellent "le sport unifié". L’idée est de faire des activités entre personnes valides et moins valides. Chaque enfant ou personne porteur d’un handicap est accompagné par une personne valide de son choix et ils forment un binôme. Il n’y a pas de club prédominant, il y a de la place pour tout le monde et la philosophie est claire : le sport pour tous.

Au fil de sa balade, Gérald rencontre des habitants à poils et une sorcière. Mais ce qui l’intéresse vraiment, c’est cette vieille forge avec ses fours et son barrage qui passe au-dessus de la rivière de la Mellier, car il y a aussi un village qui porte ce nom et, moins conventionnel, un circuit de motocross.

Que serait une séquence de la Petite Vadrouille sans un moment à propos cyclisme ? Gérald ne peut pas s’en empêcher, mais on lui pardonne. On le retrouve avec le club en forêt d’Anlier, logique, et puis dans une étable, bizarre. Mais ce n’est pas par hasard. C’est ici que vit Arnaud Delie, jeune prodige de 18 ans qui rejoindra Lotto l’an prochain, garde les pieds sur terre mais peut se permettre d’avoir des rêves plein la tête.