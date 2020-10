La Petite Vadrouille à Fernelmont : vélo, zumba et pêche

Cette semaine, Gérald Wery, toujours pas motorisé, part à la découverte de Fernelmont et de ses alentours. Entre Namur et Hannut, Gérald fait des détours par les douves d'un château, un club de tennis tout petit et même un marronnier.

Pour vous montrer tous les secrets que cache cette commune, le présentateur va s'essayer au vélo, bien sûr, mais aussi au parcours Vita, à la zumba, aux fameux "petits gris de Namur" et presque au cheval.

" Quel plaisir de découvrir Fernelmont et sa région où, visiblement, il fait bon vivre… Je vous laisse, je vais me balader du côté des étangs du château, on me dit que le coach de l'équipe nationale de pêche y trouve la tranquillité, je veux essayer! "

