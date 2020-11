La Petite Vadrouille à Dolhain-Limbourg : électricité, escalade et trial

Il fait de plus en plus froid mais Gérald garde sa motivation de semaine en semaine et il nous emmène non pas dans le Limbourg mais à Limbourg, dans la province de Liège. Cette fois-ci Gérald Wéry avait pour objectif d’aller se promener au barrage de la Gileppe. Il y était presque, à 21 tournants près… À la place, il se retrouve dans la commune de Dolhain Limbourg, un des plus beaux villages de Wallonie et le premier à avoir eu accès à l’éclairage public à la fin du 19e siècle.

En s'engouffrant dans les petites ruelles, Gérald s'émerveille des pierres et des pavés de ce petit village qui semble hors du temps. Tout est si petit, si mignon, parfois alambiqué, parfois fleuri, qu'on se demande si Gérald n'a pas un peu fait exprès de s'y perdre.

En continuant sa recherche du barrage, il tombe sur un endroit insolite, une salle d'escalade au plafond étonnamment bas. En s'y aventurant, il apprend que cette salle est spécialisée dans la pratique du bloc. Si vous ne savez pas ce que c'est le bloc, pas de panique, voici un très beau tuto.