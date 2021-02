La bonne opération du FC Bruges, les larmes de Serena et le masque de Tiffany Porter dans 100% Sport

100 % Sport: le club de Bruges - © Tous droits réservés

La bonne opération du FC Bruges, les larmes de Serena et le masque de Tiffany Porter dans 100%... C'était un déplacement particulièrement compliqué pour le Club de Bruges privé de plusieurs joueurs (Vanaken, Denswil et Mitrovic) récemment déclarés positifs au Coronavirus mais aussi d'une grande partie du staff. Un déplacement particulièrement froid également dans une ville de Kiev où les températures avoisinent les -10 degrés au plus chaud de la journée. Des conditions particulières et un match forcément compliqué. Dans 100% sport, on revient également ce jeudi sur la fin de parcours de Karatsev à l'Open d'Australie. Le russe, grosse surprise de ce début de saison, a subi la loi de Novak Djokovic qui disputera dimanche sa 9e finale à l'Australian Open, lui qui a déjà remporté le tournoi 8 fois et qui brigue également un 18e titre de grand chelem.