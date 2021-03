L'Euro d'Eden Hazard menacé, Lionel Messi et Tom Boon géniaux buteurs dans 100% Sport

Il aura passé plus de temps à l'infirmerie que sur le pelouse depuis son arrivée au Real, Eden Hazard est de nouveau blessé. En l'absence de communication claire de la part de son club, les supputations vont bon train. Certains évoquant même une nouvelle opération de la cheville. S'il s'avère qu'Eden doit repasser sur le billard, son Euro avec les Diables serait probablement en très grand danger.

Une certitude, il ne jouera pas les trois prochains matches des Diables fin du mois (matches qualificatifs pour la coupe du monde 2022). Le compte à rebours a commencé pour le capitaine de l'équipe nationale alors que l'Euro débute dans moins de trois mois. C'est d'ailleurs notre coup de sonde du jour, les Diables rouges sont-ils capables de gagner l'Euro sans leur maître à jouer.

Hazard qui pleure, Messi qui rit. L'argentin a atteint un cap hier, celui du plus grand nombre de matches disputés sous les couleurs de Barcelone: 767. Et il a fête ça dignement en s'offrant un récital, deux buts et un assist. But splendide aussi pour Tom Boon, auteur d'un goal de magicien lors de la victoire de son équipe en championnat ce lundi. Un but tout en jongles et en maîtrise à voir et à revoir sans modération.

Dans 100% sport, retour également sur la belle victoire de Wout van Aert lors du chrono final de Tirreno Adriatico, une victoire en costaud, devant les spécialistes de la discipline, qui valide sa 2e place au classement général de la course remportée par Tadej Pogačar.

Focus aussi sur le projet de Beneleague qui prend tout doucement forme et au retour de Zlatan Ibrahimovic en équipe nationale suédoise. Et puis si votre budget est un peu serré pour investir dans un surf pour vos prochaines vacances d'été, on a la solution pour vous. C'est le clin d'oeil de l'Instaprésent du jour.