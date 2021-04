L'appréhension de Jakobsen et l'espoir de Kompany dans 100% Sport

100 % Sport : L'appréhension de Jakobsen et l'espoir de Kompany - 09/04/2021 Fabio Jakobsen est de retour dans le peloton. Le coureur Deceuninck Quick-Step participera dès dimanche à sa première course professionnelle depuis la terrible chute qui l'avait dévasté au Tour de Pologne. Le coureur a échangé avec la presse cet après-midi. Peu avant, c'est Vincent Kompany qui s'est adressé à la presse pour exprimer ses espoirs par rapport au match couperet face au FC Bruges. Les Mauves sont en position favorable pour atteindre les PO1 mais doivent distancier Ostende de cette course effrénée. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour : dans un bon jour, Anderlecht peut-il battre le champion en titre ? Vaste question. En golf, le Masters d'Augusta a bel et bien débuté avec quelques coups splendides. Pas aussi splendide que la performance de l'équipe belge de futsal hier.