Justine Henin fête ses dix ans de retraite dans 100% Sport, Batshuayi veut rester à tout prix

100%Sport - Justine Henin fête ses dix ans de retraite, Batshuayi veut rester à tout prix -... Justine Henin célèbre aujourd'hui les dix ans de la fin de sa carrière. 10 ans durant lesquels elle a rangé sa raquette tout en restant proche du milieu du tennis. Pour 100% Sport, elle s'est prêtée au jeu des questions "baguette magique". Dont celle-ci : s'il ne fallait rejouer qu'un point durant toute sa carrière, lequel serait-ce ? Indice : c'était durant une finale de Wimbledon... En football, la fin du mercato se profile, avec des inquiétudes pour plusieurs Belges en manque de temps de jeu, dont Michy Batshuayi. Doit-il partir de Crystal Palace pour aller chercher du temps de jeu ailleurs ? C'est le coup de sonde du jour. Le monde du sport commémore l'anniversaire du décès de Kobe Bryant, décédé il y a un an dans un crash d'hélicoptère. On parle également des Jeux Olympiques, des mondiaux de cyclocross qui approchent et même de gestes techniques en futsal.