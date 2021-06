Judo: Lois Petit a tout d'une grande

Chaque semaine, on vous a emmené à la rencontre de jeunes sportifs soutenus par le projet Be Gold et qui espèrent représenter la Belgique au plus haut niveau dans les mois et les années à venir. Place à notre dernier portrait de la série, on s’est rendu au Dojo de Louvain-la-Neuve où on a croisé Lois Petit. Imbattable chez les jeunes, la judokate découvre la catégorie senior, la Tournaisienne a décroché il y a quelques semaines la médaille d’argent au tournoi de Zagreb.

" Au tout début je faisais de la danse classique. Je suis revenue de l’école, j’ai dit à mes parents je veux faire du judo, j’avais 5 ans et demi. Mes parents m’ont inscrite au judo, j’ai fait mes entrainements, ça m’a plu, puis j’ai eu des compétitions, je gagnais donc j’ai continué comme ça ".

Fini la danse, place au judo de haut niveau, Lois intègre la Fédération et défend les couleurs de la Belgique lors des compétitions internationales.

" C’est vrai qu’il y a deux Lois. Dans la vie réelle c’est Lois qui est vraiment fille, qui aime bien se maquiller, bien s’habiller, être apprêtée… L’autre Lois au judo, c’est vraiment aller au charbon et bosser dur ".

" Ce que j’aime dans le judo c’est le respect, aussi la bagarre, c’est un sport de combat évidemment. En compétition, ce que j’adore c’est gagner ".

Il y a quelques mois, Lois Petit a aussi intégré l’Armée, l’occasion de pouvoir vivre de son sport et de se consacrer entièrement au judo

" Mon mouvement favori, c’est Uchi Mata : c’est une technique où je rentre ma jambe entre les 2 jambes du partenaire et je pivote pour le faire tomber ".

Dans les catégories de jeunes, ce petit bout de femme d1M55 pour 47 kg était une véritable terreur, Lois a même été numéro 1 mondial en junior, le passage il y a quelques mois à la catégorie senior n’a pas été facile

" Ma catégorie, c’est les moins de 48 kg en senior. Je dois gagner du poids parce que les filles dans ma catégorie, elles ont 2 ou 3 kilos en plus que moi et en judo ça fait la différence. C’est particulier parce que, en général, on se bat pour perdre du poids alors que moi c’est l’inverse, c’est pour en gagner ".

Il y a quelques semaines, Lois Petit a décroché l’Argent dans un tournoi à Zagreb. Un résultat qui pourrait la lancer dans la catégorie.

" J’ai 22 ans. Au niveau belge, je suis troisième. Mon objectif c’est de faire des résultats pour arriver dans les deux premières et faire des compétitions internationales plus importantes comme les Championnats du Monde ".

Ca tombe bien, Lois a été sélectionnée pour représenter notre pays ce dimanche aux Mondiaux de Budapest.

" Pour moi le judo c’est une école de vie. J’ai appris énormément de choses, des principes, des valeurs comme le respect. Aujourd’hui c’est mon métier, c’est ma passion ".