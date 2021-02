Joachim Gérard atteint son Graal à l’Open d’Australie et la prédiction de Kylian Mbappé dans 100% Sport

La troisième finale a été la bonne, Joachim Gérard tient son premier titre du Grand Chelem. Après 4 masters et une médaille olympique, Jo touche enfin au Graal avec ce succès à l’Open d’Australie.



Un début de match de rêve, dix jeux gagnés sans en perdre un seul, un peu de doute et puis une explosion de joie. La finale de Gérard a été une montagne russe d’émotions. Victoire en trois sets contre Alfie Hewett. Cette fois, c’est lui qui soulève le trophée à la fin. Son cri et son juron, en disent beaucoup sur ce qu’il a ressenti.



L’Australian Open rentre dans sa phase finale. Et les résultats se bousculent. Elise Mertens, associée à Sabalenka, s’est qualifiée pour la finale du double. Tsitsipas a renversé Nadal. Et Muchova a barré la route à Barty.



Il n’y a évidemment pas que du tennis dans l’actu du jour. On ne pouvait pas passer à côté du "show Mbappé" au Nou Camp. Le Français y est allé de son triplé pour assommer le Barça et placer le PSG sur les rails des quarts de finale. Un exploit que seul Andrei Schevchenko a réussi avant lui en Ligue des Champions. C’était en 1997, Mbappé n’était pas né. Le petit "insolant" avait même prédit la victoire du PSG la veille du match. Cette démonstration du PSG nous amène à notre question du jour : le Barça peut-il s’offrir une nouvelle remontada lors du match retour à Paris ?



On vous parle encore d’une mauvaise nouvelle pour la boxeuse Delfine Persoon d’un nouveau Ronde à huis clos et de gymnastes plutôt habiles avec un cerceau.