Interview exclusive de Thierry Neuville dans 100% Sport : "Nous n'avons pas trouvé d'accord avec Gilsoul"

Thierry Neuville se sépare de Nicolas Gilsoul. Le pilote belge va disputer la prochaine saison avec un nouveau co-pilote, laissant derrière lui une collaboration riche de pratiquement dix ans. Il s'est confié à la RTBF pour donner un éclairage par rapport à cette nouvelle qui surprend, principalement dans le timing : la saison 2021 frappe déjà à la porte. C'est d'ailleurs l'objet de notre coup de sonde du jour : 100% Sport, "Coup de sonde": Le divorce Neuville – Gilsoul, un mal nécessaire ? En sports moteurs toujours, on déplore le décès d'un participant du Dakar. Le motard français Pierre Cherpin a perdu la vie lors de son transfert vers la France. Il avait effectué une lourde chute lors de la septième étape.

Ailleurs, on prend des nouvelles de d'Egan Bernal, qui se ressource à la ferme et on vous fait découvrir une artiste qui se balade partout avec son cerceau.