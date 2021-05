Grosse frayeur pour Marquez et la pole pour Bottas dans 100% Sport - 01/05/2021 En Moto GP, Marc Marquez de nouveau au tapis. Le sextuple champion du monde est tombé lourdement lors des essais du grand-prix d'Espagne ce matin. Décidément le tracé de Jerez ne lui réussit pas, après sa chute l'an passé qui l'a écarté des circuit pendant 9 mois, rebelotte l'Espagnol est de nouveau tombé, une cabriole très impressionnante à grande vitesse, 15 jours à peine après avoir fait son retour à la compétition. Marquez s'est relevé sonné et heureusement sans trop de bobos... Après une visite de contrôle à l'hôpital, le pilote a repris le guidon de sa machine pour les qualifications. Marquez signe le 17ième temps. La pole c'est pour le leader du championnat, le Français Fabio Quartararo, plus rapide que Franco Morbidelli pour 57 petits millièmes. Le chiffre du jour, 99. Pas de 100ième pole position pour Lewis Hamilton aujourd'hui au GP du Portugal sur le circuit de Portimao. C'est son équipier, le Finlandais Valteri Bottas qui a signé le meilleur temps des qualifications. La première ligne est 100% Mercedez Bottas, Hamilton, la 2ième ligne c'est pour Red Bull Max Verstappen devant Sergio Perez. Les "Champions Playoffs" ont débuté hier par la défaite de l’Antwerp 2-3 face à Genk. Le Great Old a connu une semaine difficile avec l'annonce du départ de Refaelov, son éviction du noyau, maintenant la défaite... Alors l'Antwerp est-il déjà démobilisé dans ces plays offs? C'est notre coup de sonde. Dans le reste de l’actu, Geraint Thomas glisse au Tour de Romandie, Michael Woods gagne et prends les commandes. L'Atlético Madrid se fait peur face à Elche et reste en tête de la Liga. On vous propose des images du WEC à Spa et du Championnat du Monde de relais en Pologne.