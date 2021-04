Escrime, Neisser Loyola : "Mon but, c’est d’avoir une médaille comme papa"

Neisser Loyola est un de nos meilleurs escrimeurs, son truc à lui c’est l’épée. Le rêve de cet arlonais : faire comme papa, décrocher une médaille au JO.

" Mon père était escrimeur à Cuba, il faisait partie de l’équipe nationale. Mon père à été troisième par équipe des JO de Sydney 2000. Mon oncle a aussi été champion du monde. L’escrime a toujours fait partie de ma vie. Dans ma famille chez les Loyola on est escrimeur de père en fils "

Après avoir pratiqué l’escrime à Cuba, Neisser va suivre son père devenu entraineur de l’équipe nationale belge, la famille Loyola débarque en Belgique.

" L’escrime à Cuba, c’est un sport pas très connu, il n’y a pas assez de matériel pour s’entrainer. Je devais m’entrainer avec des épées qui étaient cassées en morceaux, des épées très lourdes. Les conditions n’étaient pas terribles mais grâce à ça, je suis devenu qui je suis maintenant. "

Neisser Loyola se réjouit des conditions de travail qui sont les siennes chez nous, soutenu par l’Adeps, par le projet Be gold, il a aussi été intégré aux forces armées.

" Cela fait 2 ans que je fais partie de l’armée, la Fédération m’a proposé d’avoir un contrat à l’armée comme sportif d’élite de la Défense et je suis trop content de faire partie de cette équipe d’élite. J’ai le temps de m’entrainer, de faire des compétitions, des stages pour pouvoir progresser et aussi quand j’ai fait la formation, j’aimais bien la vie de militaire "

A 22 ans l’escrimeur gaumais manque encore d’expérience mais son but est de briller au plus haut niveau.

" Mon but c’est d’aller aux JO, et si possible d’avoir une médaille comme papa. Etre champion olympique, c’est comme toucher le ciel, c’est le plus beau résultat que peut avoir un sportif. J’ai 22 ans, je suis encore jeune, mon objectif ce sera Paris. J’ai les moyens pour être un des meilleurs du monde et je vais tout faire pour ça. "