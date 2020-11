En 2021, 79 sportifs de haut niveau bénéficieront d'un contrat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles

Un contrat ADEPS pour une deuxième vie après les exploits - Athlétisme - 23/11/2019 Pas toujours évident de concilier études, travail et sport de haut niveau. Alors chaque année l’ADEPS octroie un certain nombre de contrats à des sportifs selon des critères tels que les résultats obtenus ou les objectifs à venir. Ce statut qui permet à de jeunes athlètes comme Eliott Crestan (étudiant à l’Ephec) de poursuivre leurs objectifs sportifs tout en essayant de décrocher leur diplôme. Le namurois, spécialiste du 800m, bénéficie d’une bourse de 800 à 900€ par mois, mais également d’une aide organisationnelle en partenariat avec son établissement scolaire. De quoi aménager ses études en fonction des entraînements et compétitions. Un type de contrat dont bénéficie donc 60 autres sportifs dont une certaine Nafissatou Thiam. Notre championne du monde, d’Europe et olympique d’heptathlon qui vient d’ailleurs d’obtenir son diplôme de bachelière en géographie à l’Université de Liège.