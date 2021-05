Elise Mertens battante et José Mourinho encore à l'affût dans 100% Sport

Elise Mertens a signé la performance de l'après-midi. La Belge a battu Simona Halep en huitième de finale du tournoi WTA de Madrid. Après une bataille acharnée, Mertens a réussi à renverser la Roumaine, ancienne gagnante de Roland-Garros. L'autre vainqueur du jour est Portugais et il ne parvient décidément pas à profiter de ses (grosses) indemnités de licenciement. José Mourinho a retrouvé de l'embauche du côté de l'AS Rome. La Louve, qui se séparera de Paulo Fonseca, a officialisé l'arrivée du Special One pour la saison prochain. Un Special One qui avait fait d'Eden Hazard son joyau du côté de Chelsea. Hazard reprend du service avec le Real Madrid mais doit-il enchaîner les rencontres directement ? C'est la question que nous vous posons.