Eden Hazard et le Real battus, Ryad Mehry au sommet de la boxe dans 100% Sport

100% Sport - Eden Hazard et le Real battus, Ryad Mehry au sommet de la boxe - 30/01/2021 Après des mois de patience, Ryad Merhy hérite enfin de la ceinture WBA des lourds-légers. Un titre obtenu de manière un peu particulière puisque que son challenger, le Kazakh Beibut Shumenov, a refusé de l’affronter ! Le Bruxellois de 28 ans écrit un peu plus son nom dans l’histoire et ce n’est qu’un début !