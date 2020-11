Barry Baltus, espoir belge en Moto3, n’est pas sensible qu’au doux bruit des moteurs. En musique, il nous parle de ses découvertes musicales et il écoute de tout : du récent et du moins récent. Une séquence DJ, set & Match pour toutes les générations !

