Deschacht arrête, Leye prolonge et Van der Elst fête ses 60 ans dans 100% sport - 30/04/2021 20 ans de carrière, 19 trophées et plus de 600 matchs en D1, Olivier Deschacht range ses crampons à 40 ans. Le footballeur belge a sillonné les pelouses de notre pays pendant 2 décennies. Ce vendredi, le défenseur a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Zulte-Waregem restera son dernier club, mais c’est à Anderlecht qu’il a connu ses plus belles années. 17 ans saisons dans la maison mauve et 20 apparitions sous le maillot des diables rouges. L’un arrête, l’autre prolonge. Mbaye Leye rempile au Standard ! L’entraîneur sénégalais sera toujours le coach du club liégeois la saison prochaine. Arrivé en cours de saison, Mbaye Leye a convaincu sa direction. Pas de Play Off 1, mais une finale de Coupe pour les Rouches. Le Standard a choisi la continuité avec Mbaye Leye. Les "Champions Playoffs", ce sera sans le Standard cette année, mais ça débute ce soir avec le choc entre l’Antwerp et Genk. Des Anversois à 8 points des Brugeois avant le début de la phase finale du championnat. Les Blauw en Zwart, solides leader sont les favoris pour le titre. Bruges qui reçoit Anderlecht dimanche va-t-il tuer tout suspense dès le 1er match? C’est notre coup de sonde du jour. Dans le reste de l’actu, Marc Soler s’impose sous la drache au Tour de Romandie. Cela passe pour Elise Mertens qui rejoint les seizièmes de finale du tournoi de Madrid mais ça coince pour Lianne Tan à l’Euro de badminton. Fin de parcours en quarts de finale pour la joueuse belge. Sa meilleure performance dans un championnat d’Europe. Et 60 ans, ça se fête ! Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Franky Van der Elst, véritable icône du FC Bruges et ancien capitaine des diables rouges. Le milieu de terrain a porté 86 fois le maillot de l’équipe nationale. Il a disputé 4 coupes du monde, a remporté 2 souliers d’or et a consacré quasi toute sa carrière au Club Brugeois. Un clubman comme on n’en fait plus nous a accordé une interview à voir sur notre compte instagram RTBF Sport.