Coup de Sonde 100% Sport : Martinez a-t-il fait une croix sur Fellaini ?

Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez a livré sa liste de noms pour les prochains rendez-vous de l'équipe nationale belge. Il y a quelques petites surprises, des noms qu'on attendait pas forcément. On le sait le coach fédéral aime travailler avec un groupe identique et lorsqu'il doit élargir son champs d'action, il se tourne souvent vers la jeunesse, histoire de préparer le futur.

Toutefois, on pouvait raisonnablement penser que Marouane Fellaini ferait partie de la présélection de ce vendredi. Ne fut-ce que pour indiquer sa volonté de le réintégrer d'autant que le coach avait avoué suivre de près l'intéressé. Mais ce n'est pas le cas.

Alors est-ce que cela signifie pour autant que c'est la fin du rêve de ce retour ?

On vous pose la question et on attend vos commentaires.