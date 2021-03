Coup de sonde 100% Sport : Le Judo sera-t-il notre plus grande chance de médaille aux JO de Tokyo ?

Notre pays est une terre de Judo. La Belgique a depuis un bon moment démontré sa capacité à sortir régulièrement des champions dans cette discipline. Depuis 1980 à Moscou, le Judo représente pas moins de 13 médailles aux JO dont 3 en Or. Atlanta restera un lieu magique pour le Judo belge qui avait raflé 4 des 6 médailles de la team Belgium. Tokyo, le Japon, c'est la terre d'origine de la discipline, nul doute que nos judokas auront à cœur d'y briller et la délégation judo aura fière allure avec des chances de podium dans quasi toutes les catégories. Les bons résultats décrochés par Gabriella Willems et Sami Chouchi ce week-end confirme la bonne santé de la discipline chez nous.

Dès lors, pensez-vous que le Judo sera la discipline numéro 1 en terme d'espoir de médaille belge aux JO de Tokyo ?

On vous pose la question.